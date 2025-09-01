En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, días pasados se siguió el sorteo de la Primera Edición del Programa Uruguay Impulsa, trabajo y capacitación, que brinda oportunidades para fortalecer la integración y la reinserción de personas desempleadas, en el mercado de trabajo.

Estuvieron presentes el Intendente Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General Belén Rico Skerl, el Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, los integrantes de la Comisión de la Intendencia que trabajan en la implementación de este Programa en el Departamento, Directores de la Intendencia y Alcaldes.

La nómina de sorteados se podrá encontrar en la web www.gub.uy/uruguay-impulsa de Uruguay Impulsa y los sorteados son, quienes aparezcan en el recuadro de color naranja.

Luego la Intendencia se contactará con los beneficiarios.