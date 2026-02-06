Este jueves 5, a las 18:30 horas, se realizó en Calle del Carnaval de la ciudad de Rosario, (España esquina Gral. Flores) , el Lanzamiento del Carnaval de Rosario 2026.

Se contó con la presencia de autoridades departamentales – Intendente – , Alcaldesa de la ciudad Daniela Amed, concejales e integrantes de la organización.

Se procedió a la presentación y dar detalles referentes a las actividades a llevar acabo en el marco de uno de los carnavales mas mas añejos del departamento y que congrega a miles de visitantes.