El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, homologó en Resolución N° 899/025, el Decreto e la Junta Departamental N° 043/2025, por el cual se autoriza a la Intendencia de Colonia a efectuar la donación modal a la Universidad de la República (UDELAR) del padrón número catorce mil cuatrocientos noventa y seis (14.496) de la localidad catastral Colonia, condicionado a la instalación y funcionamiento de una Sede de la Universidad de la República.