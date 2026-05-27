Llegó a Colonia del Sacramento una delegación de 170 turistas de Caxías do Sul
En otro resultado del permanente trabajo promocional que realiza Colonia en Rio Grande do Sul y San Pablo (Brasil), llegó a Colonia del Sacramento una delegación de 170 turistas de Caxías do Sul.
Fueron recibidos en el Mercado Artesanal por Martín Álvarez, Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, y luego de conocer el espacio ferial pasearon por el Barrio Sur (Patrimonio Mundial), visitaron la Plaza de Toros y cenaron en el restaurante Mercosur antes de emprender el regreso a Brasil.
La Intendencia de Colonia trabaja fuertemente y de manera regular para posicionar a Colonia como destino turístico en el sur de Brasil. Estas acciones continuas, en este caso acentuadas por el trabajo conjunto específico que la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia realiza junto a Felipe Gremelmaier, Secretario de Turismo de Caxias do Sul, han posibilitado —en el marco de un hermanamiento de destinos— la concreción de numerosas acciones orientadas a generar un beneficio directo para el sector turístico y al posicionamiento de la marca turística “Colonia Encuentro Mágico”.