Jornada de capacitación en la ciudad de Conchillas

El Departamento de Higiene y Limpieza, Dirección de Bromatología, continuando con el programa de “Capacitación para Manipuladores de Alimentos” del Departamento de Colonia, comunica que se realizará una jornada de capacitación en la ciudad de Conchillas, destinada a toda persona que se encuentre cumpliendo funciones como dependiente en establecimientos del rubro alimentación.

La misma se llevará a cabo en forma gratuita, el jueves 4 de junio de 2026, de 13:30 a 18:00 hs. en Casa Evans ubicado en calle David Evans y 24 de octubre.

Es requisito indispensable asistir con fotocopia del documento de identidad.

No se realizan inscripciones previas, por mayor información, dirigirse a la Dirección de Bromatología, 3º Piso Palacio Municipal o al teléfono 45227000 interno 239.