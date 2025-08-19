DestacadasLocalesSalud

Feria de Salud Rural se desarrolló en Minuano

La Feria de Salud Rural se desarrolló el pasado viernes 15 en la Escuela Rural N° 45 del Paraje de Minuano, recibiendo también a los niños de la Escuela N 69.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico realizando atención odontológica a los niños que así lo requieren y el Equipo Técnico realiza talleres a los niños de 4,5 y 6 años.

La Dirección de Tránsito brinda charlas sobre seguridad vial.
Mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con una clase abierta de la profesora Danza Moderna Estefanía Passerhaut.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud, MIDES y ANEP.

