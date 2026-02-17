DestacadasInformación General

Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía visitó Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo una reunión con el Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental.

Participaron la Secretaria General, Belén Rico Skerl; el Senador, Carlos Moreira Reisch; e integrantes del equipo del Ministro.

En la reunión se trataron diversos temas que tienen en común el gobierno departamental y la secretaría de estado del Ministro Mahía.

