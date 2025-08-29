Se realizó la apertura del Taller de Carpintería en Juan L. Lacaze

A través de la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, se inauguró el Taller de Carpintería en la ciudad de Juan Lacaze, con el objetivo de promover instancias de formación integral para facilitar la inserción laboral de jóvenes y adultos, rescatando saberes y recursos locales vinculados al patrimonio cultural.

Se contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Secretario General (i) Jorge Torres Badell, por la Escuela Taller Debbie Szwec, el Alcalde Darío Brugman y Concejales, el Administrador del Parque Industrial Mario Clara, Ricardo Planchón Geymonat del Departamento de Desarrollo Humano y Marcelo Galetto de Juventud, Ediles Departamentales, la Secretaria Privada Sigrid González, el Jefe de Policía Comisario General (R) Paulo Costa, el Director de Coordinación Ejecutiva Comisario Mayor Mauricio Silveira, alumnos y vecinos.

A la hora de hacer uso de la palabra Szwec sostuvo que esta es la concreción de un gran anhelo que comenzó en el 2023 de la mano del ex intendente Carlos Moreira y del entonces secretario general y hoy Jefe Comunal Guillermo Rodríguez para brindarle capacitaciones a la ciudad de Juan Lacaze, ponderando también el trabajo de Mario Clara y del área de Cooperación Internacional. Expresó que muchas personas se inscribieron para este curso, quedando seleccionadas 15 en esta primera instancia pero confirmando que habrán nuevas oportunidades y diferentes capacitaciones que también desembarcarán en Juan Lacaze. Resaltó el trabajo del docente que brindarán la capacitación y de todas las personas que colaboraron para acondicionar el lugar y cerró su oratoria marcando el convencimiento de que esta será una gran oportunidad para todos, deseando el mejor de los éxitos para quienes comienzan el curso.

A su tiempo Planchón felicitó el trabajo de Szwec, de Barale y de Clara, a la vez que expresó la satisfacción de que representantes de todos los partidos políticos y del gobierno, local, departamental y nacional, trabajen en sintonía para brindar mejoras a la ciudadanía en lugares donde realmente se precisa como es el caso de Juan Lacaze. El director de Desarrollo Humano sostuvo que es fundamental la política de descentralización que emplea esta Intendencia para poder llegar con sus servicios a todo el departamento, como sucede con la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo.

Finalmente el Intendente Rodríguez manifestó que era un sueño poder concretar este proyecto, manifestando que es un día muy especial que se gesta a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo que es un verdadero orgullo para Colonia Rodríguez remarcó la importancia de acercar capacitación y estudios en tiempos cada vez más difíciles para poder contar con ciertos oficios, con una capacitación no solo orientada a jóvenes sino a todas aquellas personas que realmente lo precisan. Destacó el trabajo de Szwec y de Clara a la hora de poner en valor el Parque Industrial y reivindicó la política descentralizadora de esta gestión procurando llegar a todas las localidades del departamento con este tipo de acciones. El Jefe Comunal resaltó que así como en carpintería también se hará hincapié en los cursos de albañilería en distintas localidades, discerniendo a su tiempo qué tipo de capacitación es más necesaria en cada región. Finalmente saludó el trabajo de todos los colonienses que desinteresadamente trabajan cada día para tener un departamento mejor.