Apostando siempre al desarrollo

Este martes se vivió otra espléndida jornada, la quinta, en el Stand de Colonia en la Expo Prado. Con la presencia del Intendente Guillermo A. Rodríguez se presentó en sociedad el proyecto Agua para el Desarrollo del Área de Cooperación Internacional y Proyectos de la Intendencia de Colonia, una iniciativa vital para nuestra producción.

Por otro lado, las Escuelas del Hogar se destacaron en prácticas de colorimetría y asesoramiento express, y en cuanto a la parte artística, se lució el grupo de Danzas Folclóricas de Riachuelo.
Además, como ya es habitual, los alumnos del Instituto de Hotelería y Gastronomía estuvieron ofreciendo un exquisito café y la parte lúdica llegó de la mano de nuestra trivia interactiva.

