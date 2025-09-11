Reunión mantenida con la Presidenta de MAPEAL

Con motivo de la Inauguración del stand de Colonia en la Expo Prado, nos visitó la Presidenta de Mapeal – Macao la Sra. Sonia Prado Chan.

Luego de una charla con el Señor Intendente, Guillermo A. Rodriguez, la Secretaria General Belén Rico Skerl, el Senador Carlos Moreira Reich, el Diputado Mario Colman, el Director de Relaciones Públicas Jorge Torres Badell y el Director de Cooperación Internacional y Proyectos Lic. Alfredo Martínez, se fijó una hoja de ruta que se llevara a adelante en los próximos días y meses a través de la Dirección de Cooperación, con la asistencia de la Dirección de Relaciones Institucionales de Cancillería y el Consulado General de Uruguay en Hong Kong.

El objetivo es el de intercambiar beneficios para la radicación de inversiones chinas en Colonia, la búsqueda de empresas pares uruguayas que le interese cooperación comercial y económica con Macao. En la búsqueda de la generación de empleo y negocios.