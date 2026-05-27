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Campeonato Mundial de Pelota Vasca en el Frontón del Real de San Carlos

En las instalaciones del Centro Cultural Nacional AFE se desarrolló la presentación de Colonia como subsede de la modalidad JAI ALAI del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, que se llevará a cabo en el Frontón del Real de San Carlos durante el próximo mes de octubre.

Estuvieron presentes el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y el Secretario General de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lombardi.

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