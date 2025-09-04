Se complicó «la jugada»

Imputan a dos expresidentes de la Junta de Maldonado y ordenan la detención de un tercero

Los tres exediles blancos fueron suspendidos de “sus derechos partidarios a nivel departamental” por la Comisión fernandina de su partido.

La Justicia dio lugar al pedido del fiscal Jorge Vaz de formalización de la investigación en relación con los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa Acosta, quienes se presentaron en audiencia este miércoles 3 de setiembre.

Por otra parte, en la misma audiencia, la jueza letrada Gabriela Azpiroz solicitó la detención y declaró “en rebeldía” al también expresidente de la Junta Alejandro Infante Caballero, debido a que no se presentó a la audiencia ni avisó que no iría.

La imputación es, para Correa, por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

Por su parte, Sánchez es investigado por la presunta comisión de un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público. Todo esto en calidad de coautor.

Las defensas de ambos apelaron la decisión de formalización de la investigación.

Ante esta noticia, la Comisión Departamental de Maldonado del Partido Nacional decidió que “hasta tanto no se dirima la situación” de Correa, Sánchez e Infante estos serán suspendidos “de sus derechos partidarios a nivel departamental”, “no pudiendo ocupar cargo alguno en nombre del partido ni representarlo”.

“Recomendamos para los involucrados el pasaje de todos los antecedentes del caso a la Comisión de Ética de la departamental nacionalista, así como también al Directorio del Partido Nacional, exhortando a los involucrados a que concurran a ese ámbito para dar las explicaciones que sean pertinentes”, agrega el escrito.

FUENTE : Montevideo Portal