Turismo para todos

Cumpliéndose el sexto día de la Expo Prado 2025 tuvimos el primer Día del Turismo, actividad llevada a cabo por la Asociación Turística del Departamento de Colonia.

La misma contó con el Lanzamiento de COLONIA CONVENTION BUREAU y la Presentación de la Marca y el logo, con la participación de ANDE, el Ministerio de Turismo y la Dirección de Turismo de Colonia.

Luego se desarrolló la resentación de COLONIA PRIDE, lanzamiento a cargo del colectivo Colonia Diversa.

Nuevamente tuvimos café de cortesía ofrecido por Instituto de Hotelería y Gastronomía, así como la trivia interactiva con regalos y premios.

