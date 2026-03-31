El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, dejó oficialmente habilitada la iluminación en el Cerro de Carmelo.

Participaron el Director de electrotecnia, Néstor Bermúdez; el Sub Director de la zona oeste, Miguel Delprato; el Alcalde, Pablo Parodi; ediles departamentales, concejales, Directores de la Intendencia, autoridades policiales, vecinos y medios de comunicación.

El Intendente agradeció al personal de Electrotecnia, destacando el trabajo de la subdirección de la zona Oeste.

El Jefe Comunal habló de la importancia que tiene aportar iluminación para una vecindad, máxime al encontrarse una escuela rural en dicho punto.

Rodríguez ponderó también la sinergia que se genera entre las diferentes reparticiones del gobierno departamental y la trascendencia que tiene en su administración la descentralización, procurando llegar a todos los rincones del departamento con las obras de la Intendencia.

En cuanto a los alcances de la iluminación, graficó: en Vaimaca Pirú desde Seccional 10 hasta Senaqué: 17 focos nuevos, 11 con línea nueva de suministro de UTE, 6 focos solares, luego en Camino Vecinal Coronel Ignacio Carmelo Cabrera desde Senaqué a Alfredo Chinatti, sobre la Escuela 51: 17 focos con línea asistente, MEVIR Nuevo: 8 focos con suministro nuevo de UTE, en Camino Vecinal y Las Tunas: 8 focos con suministro nuevo de UTE, en la cabecera en Calle Las Tunas: 2 focos solares, llegando a un total de 82 focos, 2800 metros de acometida 10mm, 42 postes de madera y 40 columnas de hormigón.

Finalmente, Rodríguez pidió un aplauso para los vecinos del Cerro por la paciencia hasta la concreción de la obra.