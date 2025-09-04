Se viene: Desafío 8K Playa Fomento

Llega el Desafío 8K. – carrera de calle – que dará el puntapié inicial, de otros eventos de Running – Duatlon – Media Maratón a realizarse en la Primavera – Verano 2025 /2026.

Con el apoyo de Rotary Club Costa del Inmigrante y la Secretaria de Deportes; se espera recibir a atletas de diferentes departamentos; así como a muchos colonienses.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

📝COLECTIVO :

RED Pagos – 86 917

L.EVENTO : Desafío 8K. – Playa Fomento

Enviá tu comprobante de Inscripción al :

📱098 804 289

Un desafío para desafiarte.

8Kms. x la Rambla Costera

CUPOS LIMITADOS

Carrera para Niños.

🏆🥇Premiación modalidad: 15M/15F…

y ➕️ 65

🏅Medalla Finisher –

🟥Reconocimientos

🎙SORTEOS: Vichá👇

Estadías

Vales de Combustible

Insc./Reinscrip. a Eventos Quesos – Dulces – Vinos Almuerzo / Cena – Artesanías.

Y más ➕️

DÍA DE LA CARRERA: $600

🏆GRAN PREMIO : Rotary Club – Costa del Inmigrante

PRÓXIMOS MESES : 5/10 K – 21K. – 1/3/6HS.

Dante Hernani

Colonia Noticias