Se viene: Desafío 8K Playa Fomento
Este 20 de setiembre "hay candela! en la Costa del Inmigrante
Llega el Desafío 8K. – carrera de calle – que dará el puntapié inicial, de otros eventos de Running – Duatlon – Media Maratón a realizarse en la Primavera – Verano 2025 /2026.
Con el apoyo de Rotary Club Costa del Inmigrante y la Secretaria de Deportes; se espera recibir a atletas de diferentes departamentos; así como a muchos colonienses.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
📝COLECTIVO :
RED Pagos – 86 917
L.EVENTO : Desafío 8K. – Playa Fomento
Enviá tu comprobante de Inscripción al :
📱098 804 289
Un desafío para desafiarte.
8Kms. x la Rambla Costera
CUPOS LIMITADOS
Carrera para Niños.
🏆🥇Premiación modalidad: 15M/15F…
y ➕️ 65
🏅Medalla Finisher –
🟥Reconocimientos
🎙SORTEOS: Vichá👇
Estadías
Vales de Combustible
Insc./Reinscrip. a Eventos Quesos – Dulces – Vinos Almuerzo / Cena – Artesanías.
Y más ➕️
DÍA DE LA CARRERA: $600
🏆GRAN PREMIO : Rotary Club – Costa del Inmigrante
PRÓXIMOS MESES : 5/10 K – 21K. – 1/3/6HS.
Dante Hernani
