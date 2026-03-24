La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa:

MasterClass de Danza – Ana Azcurra

Composición en movimiento + interpretación y coreografía: un espacio para explorar el movimiento, la musicalidad y la composición escénica, potenciando la interpretación y el lenguaje propio de cada participante. Nivel abierto — ¡se bailará mucho! 🤍

📍 Casa de la Cultura Colonia del Sacramento 🗓️ Miércoles 15 de abril 🕒 19:30 a 21:30 💫 Inversión: $700 (reservá con el 50%) 🎥 Al finalizar se realizará un pequeño video montaje del proceso 🎟️

Cupos limitados