ComunicadosDestacadasEventos
MasterClass de Danza – Ana Azcurra
La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa:
MasterClass de Danza – Ana Azcurra
Composición en movimiento + interpretación y coreografía: un espacio para explorar el movimiento, la musicalidad y la composición escénica, potenciando la interpretación y el lenguaje propio de cada participante. Nivel abierto — ¡se bailará mucho! 🤍
📍 Casa de la Cultura Colonia del Sacramento 🗓️ Miércoles 15 de abril 🕒 19:30 a 21:30 💫 Inversión: $700 (reservá con el 50%) 🎥 Al finalizar se realizará un pequeño video montaje del proceso 🎟️
Cupos limitados