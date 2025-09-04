Uruguay juega este jueves ante Perú: un punto lo pone en el mundial

La selección uruguaya de fútbol jugará este viernes su penúltimo partido en las Eliminatorias Sudamericanas cuando enfrente a Perú desde las 20:30 horas en el Estadio Centenario ante más de 35 mil personas.

La Celeste sabe que sumando una unidad, ya sea ante los incaicos, o en defecto en la última con Chile (el próximo martes), asegurará su pasaje directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, algo que quiere lograr ante su público y en casa.

El equipo que dirige Marcelo Bielsa sufrirá para este duelo la ausencia de cinco habituales titulares como con Ronald Araújo (Barcelona), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), ambos por sanción automática tras acumular dos amonestaciones.

Tampoco estará a la orden Darwin Núñez (Al-Hilal), a quien le queda pendiente la última de las tres fechas de suspensión por la expulsión en la Copa América, mientras que José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa) quedaron fuera por lesión.

Esto hará que el DT tenga que optimizar recursos y armar principalmente la última línea, donde se vio más resentido el potencial del combinado charrúa.

Sergio Rochet retornará como el arquero titular, mientras que los zagueros serán Sebastián Cáceres y Mathias Olivera, este último volviendo a cumplir esta función.

En el lateral derecho estará Guillermo Varela mientras que en el izquierdo todo hace indicar que Joaquín Piquerez irá de arranque, ganándole ambos el lugar al Pumita Rodríguez y Matías Viña respectivamente.

En zona de volantes parará a Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta, esperando en el banco de suplentes el mediocampista del United, Manuel Ugarte.

Facundo Pellistri se mantuvo como extremo por derecha, Brian Rodriguez ingresó por izquierda ante la ausencia de Araújo, y Rodrigo Aguirre ocupó la posición de nueve.

