DestacadasEventosLocales

Escenario Móvil sigue sumando kms. y «movidas inolvidables»

Playa La islita, de Conchillas, despunta el febrero del departamento, con toda la alegría de «Viví el verano en Colonia».

Desde la tarde actividades con propuestas para toda la familia.

Deporte, gastronomía, feria artesanal, clase de zumba, DJ y más.

Un escenario móvil perfecto para la ocasión, pensado para vos : Solo Tres, La llave, Los diamantes y Herederos.

Un verano fantástico en el departamento, que tiene prevista su próxima actividad en Juan Lacaze. Preparáte. «Viví el verano» a pleno en tierras colonienses.

Publicaciones relacionadas

Feria de Emprendedores en Conchillas

14 de octubre de 2025

Director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, recibió a la Directora del INJU

16 de noviembre de 2025

Intendente de Colonia en almuerzo de ADM

25 de septiembre de 2025

Colonia: fecha de vencimientos

9 de enero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba