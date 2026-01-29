Escenario Móvil sigue sumando kms. y «movidas inolvidables»

Playa La islita, de Conchillas, despunta el febrero del departamento, con toda la alegría de «Viví el verano en Colonia».

Desde la tarde actividades con propuestas para toda la familia.

Deporte, gastronomía, feria artesanal, clase de zumba, DJ y más.

Un escenario móvil perfecto para la ocasión, pensado para vos : Solo Tres, La llave, Los diamantes y Herederos.

Un verano fantástico en el departamento, que tiene prevista su próxima actividad en Juan Lacaze. Preparáte. «Viví el verano» a pleno en tierras colonienses.