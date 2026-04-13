En una fuerte apuesta por la profesionalización y diversificación de su oferta turística, el Ministerio de Turismo (MINTUR), en el marco del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes (MINTUR-BID), en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), presenta una nueva convocatoria de los Fondos Concursables para Emprendimientos Turísticos con foco en Turismo Náutico.

Esta iniciativa busca transformar la potencialidad del departamento para el desarrollo del turismo náutico, generando empleo y servicios de alta calidad, diversificar la oferta turística departamental, romper la estacionalidad y la creación de empleo.

Ejes Estratégicos y Valor Agregado

El programa se fundamenta en la visión de consolidar al turismo náutico como un sector de alto valor. Basándose en la experiencia de gestión del programa MINTUR-BID, se destaca que este fondo no solo ofrece financiamiento, sino que busca la profesionalización del sector y la mejora de la experiencia del turista.

Se priorizarán proyectos que demuestren capacidad de asociatividad, innovación y que apuesten por un turismo inclusivo, asegurando que el desarrollo náutico derrame beneficios en toda la cadena de servicios locales.

Bases y Apoyo Económico

El fondo está dirigido a:

* Emprendedores: Personas físicas mayores de 18 años.

* Micro y pequeñas empresas (MYPEs): Con menos de 19 empleados y facturación anual inferior a $10 millones de pesos uruguayos.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a un apoyo económico no reembolsable de hasta el 70% del plan de acción, con un tope de $900.000 UYU. Además, contarán con el respaldo técnico y mentorías especializadas del MINTUR.

Presentaciones en el Territorio y Autoridades

El lanzamiento se viene realizando a través de una gira informativa por diferentes puntos clave del departamento:

Hoy, jueves 9 de abril: Las sesiones informativas se llevaron a cabo en el Centro BIT (Colonia del Sacramento) y en el Municipio de Carmelo. Estas instancias contaron con la participación de la Coordinadora del Programa MINTUR-BID, Andrea Schunk, junto a Bruno Maddalena de la Agencia Nacional de Desarrollo y el Referente de la Región Litoral Sur del MINTUR Marcelo Bruno, quienes brindaron detalles técnicos y estratégicos a los interesados, contándose con presencia por la Intendencia de Colonia de los Directores de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, de Unidad PYMES Walter Godoy, de Cultura Carlos Deganello y el Sub Director de Turismo Carlos Martín Scala.

Hoy viernes 10 de abril: La actividad continuará a las 11:00 horas en el Club Náutico Puerto Sauce (Juan Lacaze), contando con la presencia del director nacional de Turismo, Cristian Pos, reforzando el compromiso del Ministerio de Turismo con el desarrollo local.

Apoyo técnico:

Un punto fundamental de este llamado es que la postulación debe realizarse obligatoriamente a través de una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE), que tendrá el rol de acompañar al emprendedor o empresa en todo el proceso: desde la formulación técnica de la propuesta hasta la ejecución y el cierre del proyecto, garantizando así el soporte necesario para que las ideas lleguen a buen puerto.

Para el departamento de Colonia, una de las instituciones patrocinadoras es la Unidad Pymes de la Intendencia Departamental de Colonia. Los interesados pueden contactar a esta Unidad en el teléfono 45230328 y 099673267.

Postulación y Fecha Límite

El formulario de postulación está disponible de forma 100% digital en el portal de ANDE. Los interesados tienen plazo para presentar sus propuestas hasta el martes 12 de mayo de 2026 a las 14:00 horas.

Para más información y acceso al formulario, visite: www.ande.org.uy, través de la oficina de Turismo o la Unidad Pyme de la Intendencia Departamental de Colonia.

Contacto de Prensa:

Ministerio de Turismo de Uruguay

comunicaciones@mintur.gub.uy

www.gub.uy/ministerio-turismo