La Intendencia de Colonia, a través del programa “Colonia está de Ferias” llevado adelante por Unidad PYMES; lleva adelante cada mes las Ferias de Emprendedores.

Este mes se realizan las Ferias de Ombúes de Lavalle, Nueva Palmira y Colonia del Sacramento, en el marco del Día de la Mujer, el siguiente domingo 8 de marzo.

Promoviendo un ambiente donde los emprendedores locales, muestren sus productos y servicios en la comunidad.

Apoyando un lugar ameno, con propuestas diversas, música en vivo y propuestas gastronómicas.

Generando un valor agregado a la propuesta local. Apoyando al emprendedor.

Invitamos a todos a visitar estas ferias y las que se desarrollarán en otras ciudades del departamento a lo largo de todo el mes de marzo.