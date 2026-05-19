Intendente de Colonia entregó pabellones a la deportista Sara Mediza

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, hizo entrega de un pabellón patrio y una bandera del Departamento a la deportista Sara Mediza, quién nos representará en el Sudamericano de tiro con arco a realizarse en Santiago (CHILE), desde el 19 al 24 de este mes.

Sara participará en la categoría Arco “raso” y además representa al Club Plaza de Deportes de Colonia.

Estuvieron presentes el Presidente del Club, Pablo Barolín; el Director de Deportes, Diego Berreta; el hermano de Sara, Oscar Mediza (entrenador), familiares y amigos.