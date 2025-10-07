Barrio El General: Lanzamiento de la Eco Feria Departamental

En las instalaciones del Centro Barrial El General, con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, se llevó adelante el lanzamiento de la Eco Feria Departamental que se desarrollará el sábado 11 de octubre.

Estuvieron presentes en este lanzamiento el Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, el Director de Cultura Carlos Deganello, el Director de Planificación y Ambiente Dr. Miguel Asqueta, el Director de Turismo Martín Álvarez, el Director de Deportes Diego Berreta, Gervasio Aznárez de la Oficina de Inversiones, la Asesora de la Dirección de Cultura Diana Olivera, la Edil departamental Malvina Sarett, el encargado del Centro Barrial El General Roberto Senosiain, la representante del Centro de Rehabilitación El Caminante María José Pessio, el representante del Programa Manos a la tierra Nicolás Vodanovich, el Presidente de la Comisión de Apoyo de la Policlínica de El General Edgar Pagalday, vecinos del barrio y representantes de la prensa.

Durante la presentación Senosiain dio la bienvenida a los presentes, remarcando que el Centro Barrial El General es un espacio de la Intendencia de Colonia que se articula a través de la dirección de cultura, formado en el año 2020, que la pandemia dejó algún tiempo en una pausa obligatoria, pero que llegó para generar comunidad en el barrio, como principal objetivo. Explicó que con ese cometido se creó el anexo de la casa de la cultura, al igual que en el barrio Progreso. Remarcó que el centro siempre ha tenido cursos, y distintas propuestas para colmar necesidades que no estaban cubiertas en el barrio. Destacó las iniciativas de la gente y la cercanía del gobierno departamental a través de 20 propuestas diarias que atienden a 300 alumnos desde niños hasta adultos mayores. Realizó un resumen de la propuesta de Vodanovich y su programa Manos a la Tierra que desarrolla esta Eco Feria Departamental.

A la hora de hacer uso de la palabra Vodanocich agradeció a todos los productores que se hicieron presente en este lanzamiento, así como a los integrantes de la Intendencia, al equipo de Salud Mental y a sus usuarios, a los representantes de la prensa y especialmente al Intendente Rodríguez por su política de descentralización. Remarcó que a través de los vínculos del programa se ha creado una red grande con los productores, El Caminante, Centro Esperanza, ponderando el encuentro entre las partes que se genera en este tipo de ferias, destacando que Manos a la Tierra ha llevado a que mucha gente se entusiasmara con la propuesta de la Feria, resaltando también la participación de la direcciones de cultura y deportes.

Finalmente el Intendente Rodríguez, dijo sentirse privilegiado de acompañar este proyecto, agradeció a Senosiain y a Vodanovich junto a todo el equipo del centro barrial. Explicó que este emprendimiento engloba dos conceptos fundamentales en su visión de gestión: la cercanía y el trabajo de equipo. Recordó los momentos del comienzo en la pandemia, el crecimiento que ha tenido el centro y que seguirá teniendo. Destacó también el sentido de pertenencia del equipo de trabajo y de los vecinos del barrio, expresando que sin el compromiso que han demostrado en este centro, este tipo de actividades de desarrollo serían imposibles. El Jefe Comunal cerró su oratoria diciendo que la Intendencia de Colonia siempre va a acompañar este tipo de iniciativa.