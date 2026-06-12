A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, realizó las pruebas correspondientes al curso “Mi Primera Licencia” en la Escuela Técnica de Rosario y en el Liceo de Nueva Palmira.

Más de 40 alumnos participaron de esta instancia, que forma parte del proceso previo para la obtención del permiso de conducir. La propuesta brinda a los jóvenes más de diez horas de capacitación teórica en seguridad vial, normativa de tránsito y conducción responsable, culminando con una evaluación final.

Quienes alcanzan el puntaje mínimo requerido acceden a un beneficio del 50% de descuento en el costo del trámite para obtener la licencia de conducir.

El programa, impulsado por la Intendencia de Colonia, constituye una herramienta de formación y concientización para futuros conductores, promoviendo conductas responsables y una mayor seguridad en la circulación.

Cabe destacar que desde el año 2017, Colonia es el único departamento del país que cuenta con esta actividad aprobada por la Junta Departamental, consolidando una política pública orientada a la educación vial de los jóvenes.

La Dirección de Tránsito y Transporte continúa desarrollando este curso en distintas instituciones educativas del departamento, acercando conocimientos fundamentales para una movilidad más segura y responsable.