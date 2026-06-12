Feria de la Salud Rural en las instalaciones de la Escuela Nº 52

Se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de la Salud Rural en las instalaciones de la Escuela Nº 52 de Colonia Belgrano Sur.

La jornada contó con la participación activa de docentes, alumnos y familiares de la institución anfitriona, así como de la comunidad educativa de la Escuela Nº 85 de Las Flores, quienes se sumaron a las diversas actividades propuestas.

Durante el evento, diferentes reparticiones de la comuna brindaron sus servicios y talleres:

La Dirección de Acción Social estuvo presente ofreciendo atención a través del Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, la Dirección de Tránsito dictó tres charlas-talleres sobre seguridad vial, adaptadas para los distintos niveles escolares y la Dirección de Cultura llevó a cabo un taller de Danzas Folclóricas, el cual estuvo a cargo de la Prof. Rosario Almandós.

Las Ferias de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Salud Pública (MSP), prestadores de salud (Público y Privados), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el objetivo constante de promover el bienestar, la cultura y la comunidad en el medio rural.