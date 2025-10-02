Evaluación luego del recital del reconocido grupo La Renga

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General Belén Rico Skerl, el Presidente de la Junta Departamental Félix Osinaga, el Jefe de Policía Comisario General (R) Paulo Costa y el Capitán de Corbeta Raúl Carneiro, se llevó a cabo una conferencia de prensa para informar la evaluación realizada luego del recital del reconocido grupo de rock argentino «La Renga».

Estuvieron presentes el Jefe de Región 3 de Policía Caminera Comisario General Ruben Ascarate, ediles departamentales, Directores de la Intendencia, junto a medios de comunicación.

A la hora de hacer uso de la palabra, el Intendente Rodríguez ponderó el largo proceso que llevó a que todo saliera de la mejor manera durante un evento de esta envergadura. El Jefe Comunal destacó la ardua labor de gente idónea y comprometida, resaltando a la dirección de deportes y personal del Campus Municipal que albergó el recital, pero remarcando que funcionarios de todas las direcciones de la Intendencia de Colonia se brindaron a pleno para que el evento fuese una verdadera fiesta y para que al día siguiente la ciudad estuviera totalmente limpia.

Rodríguez resaltó el trabajo del Jefe de Policía Paulo Costa y en él a todos los efectivos de la fuerza del orden, culminando su alocución expresando sentirse orgulloso del trabajo realizado y marcando que Colonia demostró estar a la altura de estos eventos internacionales, hecho que alienta a continuar por este camino en la materia.

A su tiempo el Jefe de Policía de Colonia suscribió las palabras del Intendente por el reconocimiento y agradecimiento a todos los que de alguna u otra manera trabajaron en este gran desafío que fue la organización de este evento masivo. Costa explicó que si bien existe conocimiento y experiencia en la materia, existía a su vez mucha incertidumbre por ser un espectáculo inédito para la ciudad, el jerarca policial destacó el índice de desarrollo humano de la población de Colonia y la gran colaboración en todo momento de los vecinos colonienses.

El Jefe Policial remarcó que el clima ayudó y las bondades de la ciudad también en este operativo integral de seguridad pública que se aplicó antes, durante y después del concierto. Finalmente expresó que hicieron hincapié en el espíritu de celebración del evento, procurando no recurrir a la represión, manifestando que solamente se concitaron 5 detenciones por algunos excesos que no registraron mayor gravedad.