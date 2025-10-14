DestacadasEventosLocales

Feria de Emprendedores en Conchillas

La Intendencia de Colonia invita a toda la comunidad a participar de la Feria de Emprendedores que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, en Conchillas.

Este evento se enmarca en la celebración del 11° Concurso Nacional de Mesas de Té, una gran movida que destaca la tradición y el trabajo local.

La Feria abrirá sus puertas a partir de las 11:00 horas, en calle David Evans, frente a la plaza principal de Conchillas. Este será un espacio ideal para que emprendedores y artesanos locales y de la región exhiban sus productos, brindando a los asistentes la oportunidad de apoyar el comercio y la cultura del lugar.

Además, los visitantes podrán disfrutar de un Patio de Comidas con una variada oferta gastronómica, así como de muy buena música y un espectáculo de tango a cargo de “Tangos desde el interior”, que sin duda alegrará la jornada.

Esta feria cuenta con el apoyo del Municipio de Conchillas y la Intendencia de Colonia, a través de la Unidad Pymes y su Programa «Colonia Está de Ferias», que tiene como objetivo promover el desarrollo de emprendedores locales y fomentar el consumo responsable en la comunidad.

Para más información:
Celular: 099673267-Programa Colonia Está de Ferias -Unidad Pymes Intendencia de Colonia

