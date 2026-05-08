CARMELO VIVIÓ SU FIESTA

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, se desarrolló una nueva edición de la Fiesta del Puente Giratorio de Carmelo, celebrando los 114 años de uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

La Rambla de los Constituyentes fue punto de encuentro para disfrutar de una jornada que contó con paseo de compras, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

La ciudad recibió una vez más a visitantes que llegaron desde diferentes puntos del departamento y otros para celebrar y conmemorar en un día emblemático para su gente.