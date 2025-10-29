Lanzamiento de la Fiesta de la Primavera en Tarariras

Se llevó a cabo en el Centro Cultural REX de Tarariras, el Lanzamiento de la Fiesta de la Primavera, organizada por el Club de Leones de esa ciudad.

Se contó con la presencia del Intendente Guillermo A. Rodríguez, la Alcaldesa Marisel Saporitti, EL Presidente del Club de Leones César Brozozowski, el Diputado Mario Colman, Ediles Departamentales, Concejales, el Sub Comisario Cristian Suarez, integrantes del Club de Leones, Directores de la Intendencia, junto a medios de comunicación.

A la hora de hacer uso de la palabra el presidente del Club de Leones, destacó la participación de la institución en la comunidad tararirense, con una serie de actividades tendientes a colaborar con diferentes organizaciones para brindar fondos a las causas que lo precisan. Contó que la participación en la Fiesta de la Primavera tiene como objetivo reunir fondos para brindar insumos para quienes lo necesiten. Ponderó la trayectoria del club que preside con campañas muy emblemáticas como la recolección de juguetes para los niños, y el rol de intermediación entre las instituciones que colaboran y las personas que precisan ayuda. Brozozowsky felicitó a todo el equipo de los Leones, y agradeció a instituciones y empresas que se suman a la organización de la Fiesta de la Primavera.

Inmediatamente Germán Barolín y Marcelo Gómez, integrantes del Club de Leones, informaron sobre las actividades a desarrollarse en la Fiesta, las que incluyen espectáculos artísticos, desfile y gastronomía.

Por su parte la alcaldesa tararirense reconoció el trabajo que realiza el Club de Leones, definiéndolo como único, por su predisposición y buena voluntad constante. Expresó que la fiesta de la primavera es una de las fiestas más esperadas en Tarariras, remarcando que la organización comienza con mucha antelación a la concreción de la misma, con la elección de las instituciones y de los temas que se van a abordar. Recalcó el movimiento que genera en la ciudad, con la dedicación de padres e hijos con una organización detallada y comprometida para presentar lo mejor de cada uno durante los 3 días de la celebración. Sostuvo que la fiesta es un emblema de la localidad, donde se procura que los tararirenses sean representados de la mejor manera y que los visitantes sean muy bien recibidos. Finalmente invitó a todo el departamento para que forme parte de esta fiesta durante 7, 8 y 9 de noviembre.

Finalmente, el Intendente de Colonia destacó el hecho de que el lanzamiento se realizará en el Centro Cultural Cine Rex, practicando la verdadera descentralización que pregona esta administración. Rodríguez sostuvo que era un orgullo poder estar en la presentación de una fiesta tradicional de la ciudad, en su vigésima edición, resaltando el compromiso del pueblo tararirense así como su compromiso y dedicación a la hora de organizar la fiesta de la mejor manera. El Jefe Comunal nombró a esta fiesta como un verdadero ejemplo y ponderó el esfuerzo que se realiza no solo para brindar grandes espectáculos a vecinos y visitantes, sino también para generar trabajo para comerciantes y emprendedores locales, así como para beneficiar a distintas instituciones de la zona. Rodríguez culminó su oratoria expresando que estará encantado de poder asistir uno de los días, augurando un evento muy exitoso para la ciudad.