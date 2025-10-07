A través de la Dirección de Cultura, se informa que La Comedia Departamental de Colonia presenta la obra “¿Qué pretenden de mí?”, una propuesta creada en coordinación con el Dispositivo de Articulación Territorial (DAT) que invita a la reflexión y al diálogo colectivo.

Cinco actrices son convocadas para una intervención escénica que aborda los significados, valores y representaciones culturales que nos atraviesan. Una mirada divertida y crítica sobre nuestras vidas, sobre lo que esperamos de nosotras mismas y lo que exigimos a las demás mujeres.

A través de distintas artes, las intérpretes comparten sus ideas e invitan al público a poner a prueba las propias.

Actúan: Natalia Ramírez, Susana Stevens, Norma Morgan, Eliana Caballero y Lorena Rochón.

Dirección: Lorena Rochón.

Fecha: Viernes 10 – 19:30 hs.

Lugar: Biblioteca Rodó – Juan Lacaze

Entrada libre y gratuita