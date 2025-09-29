DestacadasEventosLocales

Coro Municipal de Colonia presentará la actividad “Coro al Súper”

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura informa que el Coro Municipal de Colonia presentará la actividad “Coro al Súper”, una propuesta especial enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Música.

La iniciativa, surgida del propio elenco, busca acercar el canto coral a nuevos públicos a través de una experiencia de extensión cultural en espacios cotidianos como los supermercados locales.

Miércoles 1º de octubre
• 20:00 horas – Supermercado TATA (Colonia Shopping)
• 21:00 horas – Supermercado EL DORADO

El público podrá disfrutar de esta singular intervención artística, que combina formación, creatividad y cercanía con la comunidad.

Publicaciones relacionadas

Acto conmemorativo a los 195 años de la Jura de la Constitución

21 de julio de 2025

MARÍA PIA : UNA TRINITARIA «PLATEADA»

26 de abril de 2025

Nueva edición de la Feria Sacramento

11 de septiembre de 2025

Convocatoria a coreutas

13 de marzo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba