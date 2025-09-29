La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura informa que el Coro Municipal de Colonia presentará la actividad “Coro al Súper”, una propuesta especial enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Música.

La iniciativa, surgida del propio elenco, busca acercar el canto coral a nuevos públicos a través de una experiencia de extensión cultural en espacios cotidianos como los supermercados locales.

Miércoles 1º de octubre

• 20:00 horas – Supermercado TATA (Colonia Shopping)

• 21:00 horas – Supermercado EL DORADO

El público podrá disfrutar de esta singular intervención artística, que combina formación, creatividad y cercanía con la comunidad.