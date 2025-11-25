Jornada Festiva – Día Nacional del Candombe

A través de la Dirección de Cultura, se informa que el 30 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada festiva conmemorando el día nacional del candombe (3 de diciembre), en el entorno de la Avda. Mihanovich, con escenario montado de espaldas a la imponente Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, ofreciendo un marco único para esta celebración popular.

A partir de la hora 18 se realizará un Desfile de Comparsas que iniciará su recorrido por Avda. Mihanovich, partiendo desde la Rotonda de la Virgen de “Iemanjá”, avanzando “desde la boya” hasta llegar a la Plaza de Toros.

Desfilarán:

Cuerda Néctar

Dulces Guerreras

Caracú Quemao

Tararilonjas

La «10 de mayo»

Mombasa

En el escenario principal se presentará Darío Píriz y su Banda, que llega gracias al auspicio de la Ciatyc (Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe), acompañando la tarde-noche con música y ritmo.

El evento contará además con food trucks, generando un espacio gastronómico para disfrutar en familia.

Organizan: Intendencia de Colonia – Comparsa “La10 de Mayo”

Apoya Plaza de Toros de Colonia.

Colabora Ciatyc (Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe)