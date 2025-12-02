ComunicadosDestacadasEventos

Premio Morosoli para Coro Municipal de Colonia

El Coro Municipal de Colonia recibió el Premio “Morosoli” en una ceremonia desarrollada en el Teatro Lavalleja de Minas, escenario de la nueva edición de los premios Morosoli, reconocidos desde 1995 por la Fundación Lolita Rubial, celebrando el talento uruguayo.

El Director del Coro Municipal, Fernando Maddalena Balbi, y el Coreuta Carlos Torres Bucchiazzo, recibieron la estatuilla con la inscripción:
“Morosoli 2025 Coro Municipal de Colonia Dirección de Cultura Intendencia de Colonia, Colonia-Uruguay Música – Música Coral

