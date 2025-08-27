Presentación de las actividades enmarcadas en la conmemoración de los 50 años del Coro Municipal de Colonia

Participaron el Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Secretario General (i) Jorge Torres Badell, el Director de Cultura Carlos Deganello y el Director del Coro Profesor Fernando Maddalena Balbi.

Estuvieron presentes el Presidente de la Junta Departamental Félix Ossinaga, los Asesores de Cultura Diana Olivera y Shubert Barragán, los Directores de la Intendencia Miguel Asqueta de Planificación y Ambiente, Isabela Roselli de Género y Generaciones, Hugo Sosa de Asesoría en Compras, la Directora y Sub Directora Administrativa de Cultura Andrea Díaz y Yanina Long respectivamente, integrantes del Coro junto a medios de comunicación.

A la hora de hacer uso de la palabra Deganello, expresó que el elenco en cuestión ha aportado mucho al ámbito de la cultura de Colonia, sostuvo que durante estos 50 años, el Coro ha trabajado denodadamente, con gran esfuerzo, representándonos de la mejor manera a nivel nacional e internacional. El director de Cultura remarcó el prestigio que el Coro ha ganado a través de su trayectoria, siendo un referente muy importante para el departamento, destacando que ha sido un ferviente animador de todo tipo de eventos, recibiendo también a delegaciones que han venido de todas partes del mundo. Ponderó lo versátil que es este elenco departamental, definiéndolo como un pilar, ya que ha participado en grandes galas y escenarios a nivel mundial, pero también ha descentralizado la cultura actuando en todos los barrios y encuentros populares. Resaltó a su vez las figuras de sus directores, el actual: Fernando Maddalena, y también a sus predecesores: José María Martino, Jorge Klastornik, y Dante Magnone.

Posteriormente Maddalena dijo que este es un momento de fiesta, expresando que son 50 años del Coro, pero fundamentalmente 50 años de gente que lo ha integrado, recordando por ejemplo la figura de “Lulú” Oroná, siendo un pilar en la gestación de este destacado elenco. El actual director recordó las raíces y la historia del Coro, pensando y mirando hacia al futuro, informando acerca de todo un año de las más variadas actividades para celebrar este mojón tan importante. Destacó que se continuará con la tarea de desarrollar cultura a través de la Intendencia de Colonia, con proyectos propios del Coro, para seguir formando públicos, acercando más gente a la cultura. Explicó que hay propuestas locales y departamentales, para integrar a todos los coros del departamento, compartiendo la pasión del género procurando formar nuevos coreutas, pero también con propuestas nacionales e internacionales. Detalló que el próximo viernes, se realizará un brindis a cargo de la Escuela del Hogar, inaugurando una muestra fotográfica que intenta reflejar los 50 años del Coro Municipal de Colonia a través de las 310 personas que lo han integrado, como puntapié inicial de los festejos.