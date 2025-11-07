ComunicadosDestacadasInformación General

Reunión de coordinación para el Desfile de Llamadas 2026

Se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para el Desfile de Llamadas 2026.

El Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, junto a parte del equipo que trabaja en la organización, mantuvieron una reunión con representantes de las comparsas lubolas para comenzar a coordinar acciones que tienen que ver con el evento.

Se confirmó la fecha para el sábado 31 de enero de 2026 y se realizará concurso.

En próximos días se llevará a cabo una nueva reunión, para comenzar a determinar detalles de esta nueva edición.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Intendencia de Colonia firmó compraventa de predio de la ex Sudamtex para que se instale la Universidad de la República

26 de junio de 2025

Presentación del proyecto “Manos a la Tierra»

26 de octubre de 2025

El Intendente se reunió con la ministra de Salud

21 de octubre de 2025

Muere el papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia católica

21 de abril de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba