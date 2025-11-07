Reunión de coordinación para el Desfile de Llamadas 2026

Se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para el Desfile de Llamadas 2026.

El Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, junto a parte del equipo que trabaja en la organización, mantuvieron una reunión con representantes de las comparsas lubolas para comenzar a coordinar acciones que tienen que ver con el evento.

Se confirmó la fecha para el sábado 31 de enero de 2026 y se realizará concurso.

En próximos días se llevará a cabo una nueva reunión, para comenzar a determinar detalles de esta nueva edición.