Información General

Culminación del primer ciclo de talleres del programa «Aprender a Emprender»

A través de la Unidad Pymes, se anuncia la culminación del primer ciclo de talleres del programa «Aprender a Emprender», llevado a cabo durante el mes de noviembre en el marco de la organización de la Semana Emprendedora Global.

Este programa estuvo diseñado para fortalecer las capacidades técnicas y personales de aquellos interesados en emprender, abarcando a quienes tienen ideas en desarrollo y a personas en proceso de reconversión laboral. Los talleres, de 2 horas cada uno, incluyeron aspectos como el autoconocimiento, motivación, planificación personal y competencias financieras.

El programa, que integró también el manejo de emociones y salud mental junto con nociones de marketing, será evaluado en los próximos días para analizar resultados y planear su replicación en otras localidades del departamento en 2026.

El director de la Unidad Pymes, Walter Godoy, realizó la entrega de certificados a los participantes más destacados al finalizar el ciclo.

Para más información, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, al teléfono 45230328, 099853314, por correo a pymes@colonia.gub.uy, o visitar nuestras oficinas en la planta alta de la Terminal de Ómnibus de Colonia, de 12:15 a 17:00 horas.

