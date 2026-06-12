Firma de convenio de colaboración entre la Asociación Turistica de Colonia y la Fundación Pérez Scremini

En las instalaciones del Centro BIT de Colonia del Sacramento se llevó adelante la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación Turistica de Colonia y la Fundación Pérez Scremini.

El convenio está abocado a generar iniciativas de impacto social y sensibilización mediante los prestadores turísticos del departamento.

Participaron del evento el Intendente Interino, Napoleón Gardiol; el Presidente de la Asociación Turistica, Andrés Castellano, y la representante de la fundación Pérez Scremini, Paulina Effinger, entre otras autoridades.