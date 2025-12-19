Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo» : Inscripciones abiertas

La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, informa que ya están abiertas las inscripciones para los cursos 2026.

La Escuela Taller tiene como objetivo brindar formación en oficios relacionados con las técnicas constructivas tradicionales para una mejor inserción laboral, así como generar expertismo para contribuir al mantenimiento del patrimonio y ornato público.

La metodología es la de «aprender haciendo» bajo la consigna «enseñar un oficio restaurando la ciudad». Se ofrece educación integral, con un fuerte compromiso en prevención laboral y formación ciudadana.

Cursos disponibles por localidad:

Colonia del Sacramento

* Albañilería -Turno matutino- (15 a 21 años)- Sede Barrio Progreso

* Carpintería -Turno matutino- (15 a 21 años)- Sede Central

* Tallado en Madera y Torno- Turno vespertino- (18 años en adelante)-Sede Central

* Herrería- Turno matutino- (15 a 21 años)- Sede Central

* Herrería- Turno vespertino- (18 años en adelante)- Sede Central

Carmelo

* Instalación Sanitaria- Turno matutino- (15 a 21 años)- Sede Carmelo

* Instalación Sanitaria- Turno vespertino- (20 a 35 años)- Sede Carmelo

Juan Lacaze

* Carpintería- Turno vespertino- (15 años en adelante)- Parque Industrial

* Bloques de Hormigón- Turno vespertino- (18 años en adelante)- Parque Industrial

A distancia (online – verano)

* Informática

Período de postulación:

Del 16 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026.

Formas de inscripción:

* Presencial: Sede Central en Frontón Real de San Carlos Horario: 7:30 a 12:30 hs.

* Online: completando el formulario en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1kmOVsde4tIsGDQUODXFHfq7HrcHODdAV8PHFR4zxkmQ

Los cursos son gratuitos, con cupos limitados.

Más información:

Tel: 4522 9714 Celular 099283908

Email: admescuelataller@gmail.com