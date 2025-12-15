Municipios colonienses trabajando en conjunto

La Dirección de Inversiones de la Intendencia de Colonia llevó adelante una instancia de trabajo junto a los Municipios de Carmelo, Conchillas, Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle, en el marco de la estrategia departamental orientada a fortalecer la articulación público–privada como herramienta para el desarrollo y la descentralización territorial.

La reunión contó con la participación de representantes de ANDE, ASECOZ, Fadisol, Aeropuerto de Carmelo, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Centro Pymes, la Cámara de Desarrolladores, la Cámara Inmobiliaria, Parodi, la Asociación Turística, Cavas del Río y Hub Colonia.

Durante el encuentro, el director de Inversiones Martín de Freitas realizó una presentación institucional de la Dirección, en la que compartió un balance de las primeras acciones de gestión y delineó los ejes estratégicos de trabajo previstos, con énfasis en la atracción y acompañamiento de inversiones, la generación de condiciones favorables para el desarrollo local y el fortalecimiento de capacidades en el departamento.

Como resultado de esta instancia, se resolvió la conformación de la Mesa de Trabajo Público–Privada del Oeste, concebida como un espacio permanente de diálogo y coordinación, orientado al diseño de un plan de acción y a la definición de estrategias conjuntas para atraer, promover y consolidar inversiones, considerando el arraigo productivo y el crecimiento equilibrado del territorio.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Intendencia de Colonia con una agenda de desarrollo sostenible y descentralizado, orientada a la generación de empleo, la dinamización de la economía local y la construcción de alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo económico y social del departamento.