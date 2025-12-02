Se llevó a cabo en el Centro BIT el acto de Fin de Cursos del Instituto de Hotelería y Gastronomía.

Se conto con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Director de Turismo Martín Álvarez, la Directora del Instituto Gladys Meyer, directores de la Intendencia, ediles departamentales, autoridades policiales y militares, invitados, cuerpo docente, alumnos y familiares, junto a medios de comunicación.

El acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional.

Inmediatamente hizo uso de la palabra la Directora Gladys Meyer, quién comenzó informando el saludo del Senador, Carlos Moreira, con quien comenzó a funcionar el Instituto cuando él era Intendente. Destacó la labor de los docentes en lo que tiene que ver con a formación de los alumnos, quienes son el corazón de la institución. Felicitó a los alumnos y agradeció el apoyo del Intendente Guillermo Rodríguez, del Director de Turismo y de todas las direcciones de la Intendencia involucradas.

Martín Álvarez dijo que es un honor que el Instituto esté en la órbita de la Dirección de Turismo, remarcó la importancia de formar gente para el turismo, sector que derrama en la economía del departamento. Por último llamó a seguir creciendo y seguir avanzando.

Cerró la oratoria el Intendente Rodríguez, destacando el trabajo en equipo, que se siente que el gobierno es uno sólo, dijo. También mencionó la importancia de estar cerca de la gente. Refiriéndose a los estudiantes dijo que trabajando en hotelería o gastronomía son el primer embajador del departamento, por el contacto con el turista. Dijo que la idea es descentralizar, creando Institutos de Hotelería y Gastronomía en otros lugares del Departamento, de a poco pero con el norte bien claro, buscando llegar a todos lados al igual que se está haciendo con la Escuela Taller. Finalizó diciendo entre otros conceptos, que este tipo de actividades son las que lo llenan de orgullo.

Para culminar, se realizaron las entregas de certificados y diplomas de los respectivos cursos y carreras, para finalizar con una foto grupal y compartiendo un brindis.