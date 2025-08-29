DestacadasInformación GeneralLocales

AJE Conecta: «Liderá el Cambio», viernes 5 de setiembre en Plaza de Toros Real de San Carlos

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE Uruguay) presenta una nueva edición de “Liderá el Cambio”, el próximo viernes 5 de setiembre a partir de las 18:30 horas, en la emblemática Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia.

Será la cuarta edición de este encuentro y el segundo de los tres eventos AJE Conecta 2025 (Maldonado, Colonia y Montevideo), que busca inspirar, conectar y potenciar a la comunidad empresarial joven de todo el país.

En esta ocasión, seis empresarios y empresarias uruguayos compartirán sus historias de transformación y liderazgo, mostrando nuevas formas de hacer empresa.

La Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia está promoviendo este encuentro.

El evento cuenta con el apoyo de su main sponsor Movistar Empresas, junto a Banco Itaú, Handy, Cowork by Keyper, Sancor Seguros, Intendencia de Colonia, Medicina Personalizada, Plaza de Toros e INEFOP

