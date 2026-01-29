Ceibal advierte por fallas en computadoras

Desde Ceibal advierten por fallas en las computadoras Acrab entregadas en 2025 y piden no utilizarlas.

Dicho modelo es fácilmente reconocible porque tienen un círculo verde en su tapa (ver foto).

El gerente de telecomunicaciones de la institución, Enrique Lev, solicitó a los usuarios que detecten anomalías en la batería del equipo, como: menor duración, hinchazón o recalentamiento, entregarlas en las oficinas de Ceibal o enviarlas a través del Correo Uruguayo, sin costo.

Asimismo, señalan que este inconveniente podría generar daños permanentes al equipo o incluso quemaduras.

De las 600 mil computadoras entregadas por el centro de innovación educativa con tecnología, se detectó dicho desperfecto en 40 máquinas.

Ante cualquier duda, Lev recomendó contactarse al 0800 – 2342 desde teléfonos de línea o mediante celular al *2342