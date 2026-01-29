DestacadasInformación GeneralSeguridad

Ceibal advierte por fallas en computadoras

Desde Ceibal advierten por fallas en las computadoras Acrab entregadas en 2025 y piden no utilizarlas.

Dicho modelo es fácilmente reconocible porque tienen un círculo verde en su tapa (ver foto).

El gerente de telecomunicaciones de la institución, Enrique Lev, solicitó a los usuarios que detecten anomalías en la batería del equipo, como: menor duración, hinchazón o recalentamiento, entregarlas en las oficinas de Ceibal o enviarlas a través del Correo Uruguayo, sin costo.

Asimismo, señalan que este inconveniente podría generar daños permanentes al equipo o incluso quemaduras.

De las 600 mil computadoras entregadas por el centro de innovación educativa con tecnología, se detectó dicho desperfecto en 40 máquinas.

Ante cualquier duda, Lev recomendó contactarse al 0800 – 2342 desde teléfonos de línea o mediante celular al *2342

Publicaciones relacionadas

Comunicación para emprendedores

18 de marzo de 2025

Sindicato de Conaprole anunció paro de dos horas por turno

13 de mayo de 2025

1⁰ de AGOSTO: PARA «LOS DE A PIE» SIEMPRE SERÁ UN DÍA DISTINTO

1 de agosto de 2025

Se lanzó la 4a. edición del Concurso Literario Intendencia de Colonia

28 de mayo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba