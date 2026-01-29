DestacadasEventosLocales

Colonia y sus niños : juegos inflables, fútbol, bowling y más

Kermesse «aventura, juegos y regalos», será una actividad para niños que tendrá juegos inflables, tiro al blanco, fútbol, bowling, búsqueda del tesoro y mucho más.

Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente programa:
viernes 6 de febrero en Juan L. Lacaze
sábado 7 de febrero en Playa Fomento
domingo 8 de febrero en Colonia del Sacramento
jueves 12 de febrero en Carmelo
viernes 13 de febrero en Nueva Palmira

Las actividades se llevarán a cabo desde la hora 17:00.

