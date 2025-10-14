La Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, informa que comenzó la reposición de algunos faroles Coloniales en el Barrio Histórico.

Los mismos son elaborados por alumnos de la Escuela Taller con la guía de su profesor José Álvarez, en el marco de sus actividades programáticas de formación y colocados en coordinación con la Dirección de Electrotecnia de la Intendencia.