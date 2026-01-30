DeportesDestacadas

El «gaucho» se quedó con la primera Copa de La Liga

La Teja está de fiesta

Progreso derrotó 2-1 a Boston River en el Parque Viera y se consagró como campeón de uno de los torneos estivales de pre-temprada, jugados en en nuestro país.

Facundo de León abrió la cuenta para los Gauchos. Facundo Pérez lo empató en el complemento, pero Diego Sánchez desniveló una vez más.

En un partido muy «cortado», con discusiones, fricciones y mucha pierna fuerte, poco fútbol, – seguramente con la excusa del inicio de la temporada, mañana será la «sobrecarga» de partidos…pasado será otra, – la cuestión es que de FÚTBOL cada vez menos; negocio redondo para los de Rocco que así llegaron a los minutos finales sosteniendo el resultado a su favor.

Poco le importó a los de La Teja ya que el pitazo final de Bruno Sacarelo – de mediocre arbitraje – cerró el juego; con el 2-1 que le permitió a Progreso consagrarse campeón de la Copa de la Liga AUF.

Un título inédito que se va para los de Rocco y compañía que celebraron a lo grande un buen cierre de pretemporada en un torneo amistoso que supieron conquistar.

