Intendencia de Colonia y ADEOM firmaron convenio

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General, Belén Rico Skerl, el Presidente de ADEOM Colonia, Nicolás Piñeiro, y la Secretaria de ADEOM, Ivonne Orellano, se procedió en la jornada de este viernes, en el Salón de Actos del palacio de Gobierno Departamental, a la firma de un importante convenio.

Participaron del acto de firma, Directores de la Intendencia e integrantes de ADEOM Colonia.

Comenzó la oratoria el presidente de ADEOM Colonia, Nicolás Piñeiro, quien resaltó el hecho que desde el año 2016 no se suscribía un convenio laboral. Valoró el compromiso del Intendente Rodríguez, quien en campaña había anunciado este convenio, cumpliendo con lo prometido en ese entonces.

Piñeiro remarcó la relevancia del mismo, más allá del aspecto netamente económico que lógicamente es importante, ponderando las mejoras en las condiciones laborales y la presupuestación del funcionariado. El titular del gremio reivindicó la labor de los empleados municipales en el aspecto social y el trabajo que se realizó en épocas difíciles como la pandemia, también puso en valor la importancia de la formación de su dirigencia para abordar estos ámbitos y la actitud de poder seguir trabajando en pos de mejorar las condiciones económicas y laborales de los empleados de la Intendencia de Colonia.

A su tiempo, el Intendente Rodriguez agradeció el respeto y la buena predisposición de siempre de esta directiva de ADEOM, al tiempo que valoró el trabajo de ambas partes que lograron cristalizar este convenio, al cual definió como un epílogo brillante. Reconoció la labor de la Dra. Soledad Pérez del área de Jurídica de la comuna y dijo sentirse un privilegiado junto a la Secretaria General, Belén Rico Skerl, de poder firmar este documento. Rodríguez, recalcó también, amén de las mejoras económicas, la evolución en materia de condiciones laborales, remarcando especialmente el régimen de presupuestación y la reforma escalafonaria.

El Intendente finalmente ponderó la trascendencia de la labor de los 1500 funcionarios de la comuna, hecho que tiene presente desde siempre, mucho antes de haber asumido como Jefe Comunal.