La «tierra pichonera» cumple un nuevo año

El sábado 24 de enero, desde las 20:00 horas, se celebra un Aniversario mas de Rosario.

Se esoera vivir una gran noche de espectáculos para compartir con toda la familia y comunidades; vecinas y amigas.

La Programación en el escenario :

• Grupo Experiencias

• Coro Contracanto

• Pericón

• Orquesta Espectáculo Intendencia Monterrojo

• 23:00 hs – Plena Dance

Una propuesta para disfrutar, compartir y homenajear los 250 años de historia de Rosario.

Organizan:

Intendencia de Colonia – Municipio de Rosario

Comisión de Festejos