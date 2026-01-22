ComunicadosEventosLocales

La «tierra pichonera» cumple un nuevo año

El sábado 24 de enero, desde las 20:00 horas, se celebra un Aniversario mas de Rosario.
Se esoera vivir una gran noche de espectáculos para compartir con toda la familia y comunidades; vecinas y amigas.
La Programación en el escenario :
• Grupo Experiencias
• Coro Contracanto
• Pericón
• Orquesta Espectáculo Intendencia Monterrojo
• 23:00 hs – Plena Dance

Una propuesta para disfrutar, compartir y homenajear los 250 años de historia de Rosario.

Organizan:
Intendencia de Colonia – Municipio de Rosario
Comisión de Festejos

