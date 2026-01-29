DeportesDestacadasEventos

Viví el Verano en Colonia, se desarrolló en la capital departamental

Como en todas las jornadas, el domingo 25 de enero muchísimo público participó y disfrutó de las actividades.

La jornada comenzó como en todos los casos a las 16:00 horas esta vez en la ciudad capital, Colonia del Sacramento.

Una vez mas estuvieron presente los juegos y actividades deportivas, feria artesanal y gastronómica, la 8 K Familiar y en el escenario de la Intendencia de Colonia, la actuación para cerrar la jornada de Espirales, La Auténtica y Soy tu sol.

