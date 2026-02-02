Colonia vivió una fiesta al «compás del Tamboril»
Colonia disfrutó de una noche inolvidable con las Llamadas 2026, Walter “Negro Bulón” Monzón, marcadas por el emotivo homenaje al querido bailarín y el regreso del concurso.
Fue una fiesta popular completa: emoción, espectáculo, organización y una ciudad que celebró el verano con identidad y cultura.
El jurado presidido por Alfredo Leirós, integrado además por Jorge Caticha, Michelle Silva, Julio Simone y Alberto Marotta, falló de la siguiente manera:
1ª Premio- Mombasa
2ª Premio- Eco de Tambores y Rosario 250 (Compartido)
4º Premio- Caracú Quemao
5º Premio- Lonjas Pichoneras
6ª Puesto- Tararilonja
7ª Puesto- La 10 de Mayo
8ª Puesto- La Nueva Reina del Empuje
9º Puesto- Dulces Guerreras
10º Puesto- Colibrí
11º Puesto- Burundí
12º Puesto- Morenada Lonjas
13º Puesto- Puerto Sauce
14º Puesto- Mozambique
15ª Puesto- Agrupación Lubola La Zulema