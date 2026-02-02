DestacadasEventosLocales

Colonia vivió una fiesta al «compás del Tamboril»

Colonia disfrutó de una noche inolvidable con las Llamadas 2026, Walter “Negro Bulón” Monzón, marcadas por el emotivo homenaje al querido bailarín y el regreso del concurso.
Fue una fiesta popular completa: emoción, espectáculo, organización y una ciudad que celebró el verano con identidad y cultura.

El jurado presidido por Alfredo Leirós, integrado además por Jorge Caticha, Michelle Silva, Julio Simone y Alberto Marotta, falló de la siguiente manera:

1ª Premio- Mombasa
2ª Premio- Eco de Tambores y Rosario 250 (Compartido)
4º Premio- Caracú Quemao
5º Premio- Lonjas Pichoneras
6ª Puesto- Tararilonja
7ª Puesto- La 10 de Mayo
8ª Puesto- La Nueva Reina del Empuje
9º Puesto- Dulces Guerreras
10º Puesto- Colibrí
11º Puesto- Burundí
12º Puesto- Morenada Lonjas
13º Puesto- Puerto Sauce
14º Puesto- Mozambique
15ª Puesto- Agrupación Lubola La Zulema

