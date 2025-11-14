DeportesDestacadas

HABLAN DE APOYAR EL DEPORTE

Pero para apoyarlo de verdad; te tenés que poner «el overol», bajar al llano, y defender / respetar al verdadero protagonista.

NO SER UN MANDADERO MÁS DEL SISTEMA : con discursos vacíos, hipócritas, porque lo menos que les interesa son los Deportes «mal llamados menores» – salvo a aquellos que en las grandes cantidades «pegan una buena mordida» -, y les molesta / les complica «cortar alguna calle» un sábado o domingo; porque «el lugar» le corresponde a los SEÑORONES de cuello duro.

Y no sólo pasa en Maldonado.

SON los mismos que mañana; si viene algún «Rock-Star», algún amigo del Poder o algún «terrateniente compinche» son los primeros en «vallar las avenidas» cualquiera sea el día.

Por eso lo de siempre.

El mismo mensaje a los ATLETAS : no se dejen manipular, – cualquiera sea la competición -; UDS. son los verdaderos protagonistas; los dueños de la fiesta; y merecen el RESPETO, el mejor escenario, en el tiempo y ubicación/ lugar que se merecen.
Si no; seguirán «ganando la carrera» aquellos que ven en ALGÚN EVENTO la posibilidad de hacer algo de política y manipular situaciones desde atrás de un escritorio.

Este muchacho; la verdad, que como Director de Deportes; simplemente ha logrado ser reconocido como un buen arquero. Nada más.

Te hablan de Salud Mental – de Deportes – de Inclusión…
pero si les cambias en una coma; las estrategias, los organigramas, las estructuras establecidas por los poderosos/políticos ( veo a muy pocos en el mundo del Running ), si tenés que usar un sábado una Avenida – una Rambla…les molesta y TE VETAN. Te hacen correr un miércoles. Cuando ellos quieren.

NO les importa nada o muy poquito el DEPORTE.

Por eso: a los atletas; pensar a veces, que carrera corrés.

Que no te usen algunos para «hacer su carrera», y otros para engordar sus bolsillos.

Alex Hernandez
FUENTE : Runner Forever » 20.20″
📸 : Ilustrativas

