Firma de convenio entre Legislatura de Buenos Aires y Junta Departamental de Colonia

En la sede de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se celebró entre dicho cuerpo y la Junta Departamental de Colonia, la firma de un Convenio Marco de Cooperación para intercambiar experiencias en materia legislativa, derechos ciudadanos y orden jurídico.

Se contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez y el presidente de la Junta Departamental de Colonia Félix Osinaga.

